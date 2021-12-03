إشارات تؤكد حاجتك إلى فقدان الوزن.. أبرزها الشعور بالتعب من أقل مجهود

كتبت مروة هريدى

ترتبط زيادة الوزن بالعديد من الحالات الصحية، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومشاكل في الكلى وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار وغيرها من المشاكل الصحية، لكن زيادة الوزن لا تعني دائمًا أنك غير صحي وتحتاج إلى التخلص من الكيلوجرامات، فإذا كنت لا تعانى من السمنة أو من أي مشاكل صحية تتعلق بالرقم الموجود على الميزان فلن تحتاج إلى التخلص من الكيلوجرامات، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى أنك بحاجة إلى التفكير بإنقاص وزنك.

- فيما يلي.. بعض العلامات الشائعة التي تشير إلى أنك بحاجة إلى التفكير في التخلص من بعض الكيلوجرامات:

1- إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم

يؤدي الوزن الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم بما يؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية بشكل طبيعى، واستمرار زيادة الوزن يؤدى بدوره إلى استمرار ارتفاع ضغط الدم.

2- الشعور بالتعب بسهولة

إذا وجدت صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية مثل المشي وصعود السلالم فهذا يعني أن وزنك الزائد يؤثر سلبًا على صحتك ويجب عليك فعل شيء حيال ذلك، والالتزام بنظام صحى لفقدان الوزن وممارسة الرياضة بانتظام.

3- مشكلة الشخير أثناء النوم

ترتبط زيادة الوزن ارتباطًا وثيقًا بمشكلة الشخير أثناء النوم والتى يعانى منها بعض الأشخاص، لذلك إذا كنت تصدر هذه الأصوات فى الليل يجب أن تفكر جديًا بإنقاص وزنك الذى قد يكون عاملًا رئيسيًا وراء هذا الشخير.

4- إذا كان لديك تاريخًا عائليًا للإصابة بالسرطان

من المهم جدًا أن تعتنى بصحتك بشكل إضافي إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان خاصة الثدي وسرطان القولون والمستقيم، حيث يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني الكافي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، كما أن تفادى زيادة الوزن أو السمنة أمر مهم فى هذه الحالة.

5- إذا كنت تعانى من آلام فى المفاصل

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضًا إلى الشعور بآلام فى الركبة والظهر، حيث يضغط الوزن الزائد على المفاصل مما يجعلها تتألم بشدة، لذلك من المهم فى هذه الحالة فقدان بعض الكيلوجرامات لتخفيف الألم.

6- إذا اكتسبت وزنًا زائدًا في بضع سنوات

نكتسب جميعًا الوزن مع تقدمنا ​​فى العمر لكن اكتساب من 5-10 كيلوجرامات في السنة ليس جيدًا لصحتك، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة في المستقبل، لذلك لابد من الحفاظ على الوزن تحت السيطرة ومحاولة فقدان الكيلوجرامات المكتسبة دون داعى بأسرع وقت حتى لا تزيد مع مرور الوقت.