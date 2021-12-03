أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أسماء قائمة الفائزين فى اتحاد طلاب جامعة بورسعيد والتى جاءت على النحو التالى: فوز الطالب محمد حسين عبد الحميد شطا "كلية الطب" بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد بعد حصوله على 18 صوتاً من أصل 26 صوتاً وفوز الطالب زياد هانى الأباصيرى كلية "الهندسة" نائب رئيس اتحاد الطلاب بالتزكية.

كما جاء على النحو التالى أسماء أمناء اللجان العليا ومساعديهم وهم:

على السيد محمد رشاد " كلية الحقوق "أمين لجنة الأسر العليا".

"مى مصطفى حسن العشرى "كلية التربية النوعية أمين مساعد لجنة الأسر العليا".

شهد عادل عبد المبدى عبد القادر "كلية الآداب" أمين اللجنة الفنية.

على أحمد السيد معاطى " كلية الحقوق" أمين مساعد اللجنة الفنية.

"رحمة مجدى السيد بغدادى "كلية التربية الرياضية أمين اللجنة الرياضية العليا".

سارة منتصر عبد الفتاح الشربينى "كلية التربية والطفولة المبكرة" أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا.

شروق نصر فريد عصفور "كلية التربية" أمين اللجنة الثقافية العليا.

محمد هشام محمد عبد القوى "كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات" أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا.

محمود عادل السادات السيد" كلية الهندسة" أمين لجنة الجوالة والخدمات العامة.

كريم أشرف محمود حسن "كلية التمريض" أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات العليا.

بوستينا أيوب شاكر جاد "كلية التجارة" أمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات العليا.

حسام محمد ثابت إسماعيل "كلية الصيدلة" أمين اللجنة العلمية والتكنولوجيا العليا.

أحمد محمد أحمد أمين "كلية العلوم" أمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجيا العليا.

ومن جانبه أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب أنه بانتهاء انتخابات رئيس اتحاد الجامعة ونائبه والأمناء المساعدين أسدلت الجامعة الستار على الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021/2022 والتى تهدف إلى مزيد من القيم ونشر الوعي والثقافة بين جموع الطلاب فضلاً عن إتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم وتوثيق الروابط بين أعضاء هيئة التدريس وزملائهم .