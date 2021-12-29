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هنا نقب علاء حسانين عن الآثار فى مصر القديمة بتمويل من حسن راتب.. فيديو

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:31 م
هنا نقب علاء حسانين عن الآثار فى مصر القديمة بتمويل من حسن راتب.. فيديو مكان التنقيب عن الآثار
كتب إيهاب المهندس

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة عزية خير الله بمنطقة مصر القديمة، والتى نقب فيها علاء حسانين وآخرين عن الآثار، فى القضية المعروفة بـ"الآثار الكبرى".

وتضمنت التحقيقات محضر التحريات التي أعدتها الجهات الأمنية، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة فى 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضعوا لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى  البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.

وذكر محضر فحص الهواتف، أنه ثبت بربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، كون أرقام هواتفهم مسجلة علي هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف علي عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.


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حسن راتب

علاء حسانين

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