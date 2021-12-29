نائب محافظ بنى سويف يراجع استعدادات شركة المياه للتعامل مع الطقس السيء

بنى سويف هانى فتحى

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول في فصل الشتاء، بالإضافة إلى مراجعة شنايش ومصافي المياه على طريق الكورنيش وذلك بحضور المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة

حيث تابع نائب المحافظ جانباً من التدريب العملي "بروفة" على كيفية سحب مياه الأمطار من الأماكن المنخضة باستخدام معدات ومواتير سحب المياه، والتي بدأت بتفريخ حمولة إحدى سيارات المياه في مكان منخفض بجوار مقر الشركة ، والتي قام عمال وفنيو الشركة بسحبها باستخدام معدات سحب المياه، وذلك للاطمئنان على كفاءة وجاهزية المعدات للتعامل مع أية تداعيات حال سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء

وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بمتابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع للمياه ،والتأكيد على تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب واتس غرفة العمليات بالمحافظة.

من جهتها أشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى أنه تمت مراجعة خطة استعدادات الشركة ، للاطمئنان على جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مشيرة إلى استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

فى سياق أخر تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف سير البرنامج التدريب الجاري تنفيذه بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والذي يستهدف تدريب العاملين بالوحدات المحلية على نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق انجاز أفضل في بعض الملفات الحيوية.

حيث تفقد نائب المحافظ جانباً من فعاليات التدريب الذى يتم تنفيذه بديوان عام المحافظة ،بالتنسيق بين إدارة الموادر البشرية ووحدة المتغيرات المكانية، بمعدل تدريب 15 موظفاً أسبوعياً ،بهدف زيادة العناصر المدربة في مجالات عديدة منها رفع الإحداثيات الخاصة بالمتغيرات المكانية و أملاك الدولة والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة مشروعات حياة كريمة.

و شدد نائب محافظ بني سويف على تقييم كل مجموعة يتم تدريبها بشكل عمل للتأكد من فعالية البرنامج التدريبي الذى يحاضر فيه المتخصصون ، حيث يتم تدريب العاملين على موضوعات ومجالات التدريب المتنوعة.



اصطفاف المعدات



جولة نائب المحافظ



جولة نائب محافظ بى سويف