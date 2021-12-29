اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد المدن الجامعية بطوخ ومشتهر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:58 م
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد المدن الجامعية بطوخ ومشتهر نائب رئيس جامعة بنها خلال الجولة بالمدن الجامعية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بطوخ ومشتهر، وذلك فى إطار حرص الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.

كما إلتقى نائب رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب والطالبات داخل المدينة واستمع خلالها إلى آرائهم فى بعض الأمور الخاصة بالإقامة فى المدينة الجامعية.

وأكد الدكتور تامر سمير، على توفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، ومتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

تفقد مطابخ المدن الجامعية

تفقد مطابخ المدن الجامعية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

مخزن الأطعمة بالمدن الجامعية
مخزن الأطعمة بالمدن الجامعية

 


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