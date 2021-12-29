اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الناجحين ببرنامج "تعليم الكبار" .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:47 م
منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الناجحين ببرنامج "تعليم الكبار" .. صور تكريم الناجحين ببرنامج "تعليم الكبار"
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، الناجحين في برنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف، وذلك بحضور خالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر وهاني أبو الوفا العضو الفني بالهيئة.

كما شارك في حفل التكريم قيادات المنطقة، وهم كل من فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام الوعظ، وفضيلة الشيخ جمال سليمان حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، وفضيلة الشيخ أحمد النحاس مدير العلاقات العامة بالمنطقة، حيث يأتي هذا لبرتوكول التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، كما يدخل ضمن أولويات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه شملت قائمة المكرمون كل من : (رشا الجوهري ومحمود سيد حساني وشفاء سيد أحمد وأسماء محمد أبو السعود)، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاز هذه المهمة الجليلة مشدداً على المعلمين والمعلمات بالتحلي بالصبر من خلال التعامل مع الأميين ذوي الأعمار الكبيرة ومراعاة قدراتهم الاستيعابية .

وكانت قد أجرت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مناظرات شخصية للتلاميذ ذوي الإعاقة بالمعاهد الأزهرية للتحقق من شروط الدمج التعليمي، وذلك تنفيذا لقرار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث تكونت اللجنة من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة رئيساً، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وكيلاً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، والدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والأستاذ فهد محمد الصغير منسق الدمج بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، حيث كانت مهمة اللجنة مراجعة قبول دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمنطقة ومناظرة الحالات التي تستدعى ذلك للبت فيها وفقاً للمستندات المقدمة واعتماد أعمالها بشكل نهائي من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف
تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف

 

فعاليات تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف
فعاليات تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف

 

منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار
منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

اخبار اليوم

الازهر الشريف

اخبار الاقصر

برنامج تعليم الكبار بالازهر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "كونى".. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:25 ص

مجلس جامعة الأقصر يوافق على تزيين جدران الكليات برسوم تعبر عن المدينة الأثرية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:12 ص

صورة اليوم.. معابد الكرنك أعظم وأكبر دور عبادة فى العالم بمساحة 247 فدانا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:46 ص

انطلاق فعاليات اللقاء الشعرى للموهوبين من أبناء الجنوب ببيت الشعر بالأقصر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:00 ص

بالأرقام.. تعرف على نسب تطوير وصيانة وترميم 12 مسجدًا فى قرى ونجوع الأقصر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:00 ص

صور.. الأقصر تستضيف مؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة