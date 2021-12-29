منطقة الأقصر الأزهرية تكرم الناجحين ببرنامج "تعليم الكبار" .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، الناجحين في برنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف، وذلك بحضور خالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر وهاني أبو الوفا العضو الفني بالهيئة.

كما شارك في حفل التكريم قيادات المنطقة، وهم كل من فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام الوعظ، وفضيلة الشيخ جمال سليمان حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، وفضيلة الشيخ أحمد النحاس مدير العلاقات العامة بالمنطقة، حيث يأتي هذا لبرتوكول التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، كما يدخل ضمن أولويات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه شملت قائمة المكرمون كل من : (رشا الجوهري ومحمود سيد حساني وشفاء سيد أحمد وأسماء محمد أبو السعود)، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاز هذه المهمة الجليلة مشدداً على المعلمين والمعلمات بالتحلي بالصبر من خلال التعامل مع الأميين ذوي الأعمار الكبيرة ومراعاة قدراتهم الاستيعابية .

وكانت قد أجرت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مناظرات شخصية للتلاميذ ذوي الإعاقة بالمعاهد الأزهرية للتحقق من شروط الدمج التعليمي، وذلك تنفيذا لقرار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث تكونت اللجنة من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة رئيساً، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وكيلاً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، والدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والأستاذ فهد محمد الصغير منسق الدمج بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، حيث كانت مهمة اللجنة مراجعة قبول دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمنطقة ومناظرة الحالات التي تستدعى ذلك للبت فيها وفقاً للمستندات المقدمة واعتماد أعمالها بشكل نهائي من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف



فعاليات تكريم الناجحين ببرنامج تعليم الكبار التابع للأزهر الشريف