طالبة بالثانوية الأزهرية بالأقصر تبتكر تطبيق Stop here للترجمة لـ4 لغات.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

شهد معرض "ملحمة وطن" للطلاب المبتكرين والمخترعين بمنطقة الأقصر الأزهرية، المقام تحت إشراف فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تقديم الطالبة ياسمين اسماعيل فؤاد صابر طالبة بالصف الأول الثانوى علمى بمعهد فتيات البعيرات الإعدادى الثانوى، ابتكارها عبارة عن تطبيق يحمل اسم (Stop here)، والذي يساعد فى الترجمة من اللغة العربية إلى 4 لغات مختلفة صوت وكتابة.

فى هذا الصدد، قال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه التقى الطالبة المتميزة ياسمين إسماعيل فؤاد، لمناقشة ومشاهدة فكرتها، وقالت إنها بعد النجاح بالشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الأول على مستوى المعهد للعام الدراسى 2020/2021، التحقت بمنحة تدريب برمجة، وبدأت الفكرة ببرمجة الألعاب ثم تطور الأمر إلى برمجة التطبيقات، وكانت تواجه بعض الصعوبات وخاصة فى تطبيق الأكواد، وبدأت فى التغلب على ذلك وكان أول تطبيق لها على الآلة الحاسبة وتطبيق (Stop here).

وأضافت الطالبة ياسمين إسماعيل لرئيس المنطقة، أنها بدأت المرحلة الأولى من التطبيق بترجمة الصوت من كل اللغات إلى اللغة الإنجليزية، والمرحلة الثانية بترجمة الصوت من كل اللغات إلى أربع لغات وهى (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الهندية)، وهى الآن بصدد تطبيق المرحلة الثالثة وهى الترجمة بالصوت والكتابة، وأوضحت أنها تتطلع لتعلم لغة (البايثون) وهى من اللغات مفتوحة المصدر والتي لها قابلية للتطوير، فهى تستخدم في الكثير من المجالات كبرمجة البرامج البسيطة والسهلة التي يستطيع فعلها المبتدئين، ويمكن استخدامها على جميع أنظمة التشغيل المختلفة كالويندوز، واللينكس، كما تتطلع بأن تكون طبيبة أسنان فى المستقبل أو تعمل فى مجال الترجمة.

وعبر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن سعادته الكبيرة بهذا المعرض للمبتكرين والمخترعين والذي يقدم نماذج واعدة للمجتمع الأقصرى والمصرى بأكملها، حيث إن الطالبة ياسمين وباقي الطلبة أظهروا قدرات وإمكانيات رائعة تستحق الدعم والتوجيه، موضحاً أن المعرض يضم مشروعات للطلاب من الابتكارات والاختراعات المستلهمة من البيئة المحيطة، والذي يحوي عددا كبيرا من العناصر الثرية لإفادة المجتمع، والتي وصل عددها إلى 26 ابتكاراً واختراعاً بجانب بعض المشغولات اليدوية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وسيجرى تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة من كلية الهندسة ومسئولي الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف.



طالبة بالثانوية الأزهرية بالأقصر تبتكر تطبيقا للترجمة لأربع لغات (1)



طالبة بالثانوية الأزهرية بالأقصر تبتكر تطبيقا للترجمة لأربع لغات (2)