اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:02 م
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الرئيسية صحة وطب

معهد "جماليا": لقاح سبوتنيك قادر على تقليل الإصابة بأوميكرون

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:00 م
معهد "جماليا": لقاح سبوتنيك قادر على تقليل الإصابة بأوميكرون لقاح سبوتنيك
فاطمة ياسر

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حالة من الخوف بعد تصريح منظمة الصحة العالمية حول ظهور متغير جديد لفيروس كورونا، وأطلق عليه "أوميكرون" الذي وصفته بالمقلق، وهذا ما جعل العالم كله يطرح العديد من الأسئلة حول التقليل من فرص الإصابة بهذا المتحور الجديد، وأيضا دور اللقاحات بتقليل فرص الإصابة.

قام معهد جماليا القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، بإجراء بحث أظهر قدرة لقاح "سبوتنيك  v " الروسي على تقليل فرص الإصابة بالمتغير الجديد لكورونا "أوميكرون" وتحييد هذه الطفرة.

وهذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج، حول دور اللقاح الروسي على تحييد طفرة أوميكرون.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إن متغير كورونا الجديد أوميكرون  سريع الانتشار وينتشر بمعدل غير مسبوق، وأن اللقاحات أصبحت أقل فاعلية في منع الحالات الشديدة أو الوفاة بسبب الفيروس.

والجدير بالذكر أن ظهر متحور كورونا "أوميكرون" الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا ، في أواخر نوفمبر السابق  في عدد من البلدان ، وأثار قلقًا متزايدًا ، وخاصة في أوروبا.

سبوتنيك
سبوتنيك

 


لقاح سبوتنيك

اوميكرون

لقاحات كورونا وأوميكرون

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