وأصدرت الوزارة اليوم الثلاثاء نسخة جديدة من المبادئ التوجيهية لتشخيص وعلاج والوقاية من عدوى فيروس كورونا، تتضمن اللقاح الجديد "سبوتنيك M"، المخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، وحصل اللقاح على شهادة تسجيل في روسيا نهاية شهر نوفمبر الماضي.

كان مدير مركز أبحاث "جاماليا" ألكسندر جينسبورج قد صرح مؤخرا بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى المراهقين عقب التطعيم يتم إنتاجها بشكل أفضل من البالغين، مشيرا إلى أن المركز قدم إلى الوزارة حزمة من الوثائق، التي تؤكد فاعلية وسلامة لقاح "سبوتنيك M"، البديل للأولاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وفي نفس الوقت، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إن لقاح "سبوتنيك M" المخصص للمراهقين سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية، موضحا أن هذا اللقاح المخصص للمراهقين هو نفسه "سبوتنيك V"، ولكنه مخفف بخمس مرات.



وفي سياق آخر، قالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، إن أكثر من 1.4 مليون من كبار السن في العاصمة الروسية تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتلقى ثلثهم جرعة ثالثة معززة.



وأضافت راكوفا - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "منذ 28 ديسمبر 2020 وحتى اليوم، أكمل أكثر من 1.4 مليون مسن من سكان موسكو دورة التطعيم الكاملة، وهو ما يمثل نحو ربع العدد الإجمالي لسكان العاصمة الذين تم تطعيمهم".



وتابعت "أن أكثر من ثلث هؤلاء، أي ما يفوق 463 ألفا من هذه الفئة، التي تزيد أعمارهم على 60 عاما، قاموا بإعادة التطعيم"، مشيرة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في العاصمة.