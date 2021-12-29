محطة تحلية مياه آبار القسيمة.. مشروع عملاق لتوفير المياه بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت الدولة مشروعات خدمية منوعة بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء ، أبرزها محطة تحلية مياه آبار القسيمة، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة تولى اهتمام بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء، مشيرا الى الاهتمام بتوفير مرافق الخدمات الضرورية وحياة كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار إلى أنه فى مركز الحسنة تم افتتاح محطة تحلية مياه آبار القسيمة بطاقة 500 مترا مكعبا فى اليوم ، افتتاح جراجات ومخازن حملة مجلس المدينة ، والمحطة تضم محطة تحلية ، خزان مياه خام بطاقة 300 مترا مكعبا ، خزان مياه محلاة بطاقة 200 مترا مكعبا ، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا ، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا .

وأضاف أن من مكونات المحطة عنبر وحدة التحليةٌ ، مبنى الكهرباء ، مبنى إدارى وورشة ومخزن ومعمل ، أبراج تبريد ، ووحدة تناضح عكسى بمشتملاتها من: فلاتر وطلمبات ، وطلمبات المياه المحلاة والمرفوضة والتغذية ، وأعمال التحكم والقياس والأرضى .

وأشارإلى أنها تهدف الى زيادة كمية المياه المنتجة لأهالى قرية القسيمة بمركز الحسنة فى وسط سيناء، وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة وهى عبارة عن عدد 10 مخازن و 5 جراجات ومبنى ادارى ومنظومة اطفاء ومنظومة مراقبة على مساحة 3400 متر مربع وبتكلفة حوالى 8 ملايين جنيه .