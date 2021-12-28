محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة أبو زنيمة

جنوب سيناء فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ابو زنيمة من خطة العام المالي 2021 / 2022 استعداداً لافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة مارس 2022 ، بإجمالي 9 مليون جنيه منها تدعيم شبكة الانارة بالمدينة والمناطق المحرومة والطريق الساحلي، بعدد 150 عمود واحلال وتجديد اعمدة الانارة القديمة بالمدينة بعدد 70 عمود، وتغيير الكابلات وتوريد وتركيب لوحة اتوماتيكية لتشغيل وفصل المولد الخاص بمبنى الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية والمخازن، وتوريد وتركيب ولاعة انارة عامة، وتوريد سيارة بسلم كهربائي هيدروليكي بلغت تكلفة تلك المشروعات 3 ملايين جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90 %.

وتابع المحافظ موقف تنفيذ رفع كفاءة مبنى الحماية المدنية لتأثره بالسيول وإنشاء خزان مياه ارضي استراتيجي، وتوريد وتركيب بلدورات ورفع كفاءة ارصفة وبلدورات بجميع انحاء المدينة، وتجميل حديقة داخل اسكان 48 وحدة بالإضافة لرفع كفاءة الوحدة المحلية بالمدينة ومبني المخازن ومبني الحملة الميكانيكية التابع للوحدة بتكلفة اجمالية لتلك المشروعات حوالي 4.5 مليون جنيه تراوحت نسب التنفيذ من 70 الى 90 %.

وتفقد المحافظ أعمال انشاء حديقة الخيمة البدوية، واعمال طريق الكورنيش بالمدينة بتكلفة 7 ملايين جنيه من موازنة جهاز تعمير سيناء، ووجه بإنشاء ممشى للمواطنين، كما تفقد المحافظ الشاطئ العام والمنطقة الترفيهية بالمدينة ووجه بإنشاء محلات وكافيتريات علي غرار شارع 306 بطور سيناء لتوفير فرص عمل للشباب.

وزف المحافظ بشري تسليم وحدات سكنية جاهزة بإجمالى 1030 وحدة موزعة على أبو زنيمة وأبو رديس و نويبع للمنتظرين والمستحقين بداية من اول يناير القادم 2022.

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة أبورديس تفقد خلالها استعدادات المدينة لمجابهة أضرار السيول تفقد المحافظ أعمال حماية المدينة بوادي "بعبع" التي تمولها وزارة الموارد المائية والري تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات بتكلفة 80 مليون جنيه مرحلة أولى تشمل الأعمال قناة صناعية بطول 6 كم ومعبر ايرلندي و أعمال تدبيش وخرسانة،وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سد وعدد 2 بحيرة.