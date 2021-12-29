محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس لاستقبال أعياد الميلاد المجيد

الغربية - عادل ضرة

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استعداد المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة موسعة استمرت لمدة 8 ساعات، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد جميع الكنائس والأديرة بقرى ومدن بسيون، كفر الزيات وقطور أول المحلة، ثان المحلة، سمنود ومركز طنطا، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، إزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشارع وتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على سير فترة الأعياد بسلام، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات.

شملت الجولة تفقد (كنيسة العذراء بقطور كنيسة أبو قار باميوط القرد، كنيسة ماري جرجس بالشين، كنيسة بولس الرسول بنجريج، كنيسة ماري مينا ببسيون، ملاك ميخائيل بصا الحجر، كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر الزيات، دير الهلاوي وكنيسة السيدة العذراء بأبيار، كنيسة العذراء بثان المحلة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأول المحلة، الكنيسة الإنجيلية بأول المحلة، الشهيدة دميانة بأول المحلة، كنيسة السيدة العذراء بسمنود، كنيسة الملاك ميخائيل بسبرباي).

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء ممدوح هجرس، منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والأستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، علاء النمر رئيس حي أول المحلة، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود والمحاسب حسام عبد اللطيف.