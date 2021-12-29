محافظ الشرقية يناقش نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً مع المهندسة سلوى صبحى رئيسة الهيئة العامة للطرق والكبارى بالشرقية، والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق بالشرقية ، والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، والمهندس محمد حسن محمود رئيس قسم تنفيذ شركات الشرقية، والمهندس شريف محمد مدير إدارة سنترال الزقازيق ، والمهندس إيهاب فكرى حسن مدير عام منطقة إتصالات الزقازيق ، والمهندس حاتم حسن مدير عام المتابعة بشركة الكهرباء ، والمهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه ، والمهندس أيمن سليمان مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس سامح سعد مدير مشروع الغاز الطبيعى بالحسينية ، وذلك لإسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصرى بقرى مركز الحسينية فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ.

وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى والتليفونات ومياه الشرب والصرف الصحى الجارية بـ "سعود / بحر البقر – سعود / المناجاه – سعود/ صان الحجر / فاقوس/ الحسينية / سعود" ، ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال واستلامها قبل نهاية شهر يناير القادم للبدء فوراً فى أعمال الرصف .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الهيئات الحكومية لتنفيذ المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية بالتوازى ومنع التداخل والتعارض لضمان عدم تعطيل أى مرفق من المرافق الخدمية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى ستساهم فى إحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينه من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.