اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كتاب الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب لمواجهة الهجرة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
كتاب الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب لمواجهة الهجرة وزارة الهجرة -أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في وزارة الهجرة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
وأشار "الرؤية والإنجاز" إلى برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث بلغت تكلفة إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية 1.3 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 29 برنامجا باهتمام 2.397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية استفاد منه 4150 مستفيداً، بالإضافة إلى توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا.
 
كما تم تنفيذ 320 برنامجا توعويا للشباب، استفاد منه 7989 مستفيداً، فضلا عن مبلغ 2.35  مليون جنيها ، تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالي 12720 مستفيدا.
 
كما أشار الكتاب، إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 ، كما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها وفقا لتوقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الرئيسية مليون يورو المسببة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر 60 مليون يورو .

الرؤية والإنجاز

إنجازات الدولة

حياة كريمة

الرئيس السيسى

مراكب النجاه

الهجره

الهجره غير الشرعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرؤية والإنجاز.. إنفاق 447 مليار جنيه على مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:36 م

رئيس "نقل النواب" مشيدا بإنجازات الرئيس السيسي.. صعيد مصر يشهد تنمية شاملة

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:10 م

إنجازات 7 سنوات.. أكاديمية البحث العلمى تنفذ مبادرات بـ150 مليون جنيه

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:02 م

كتاب الرؤية والإنجاز.. 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:00 ص

"التحدى" معرض صور يسلط الضوء على إنجازات الدولة فى مكتبة مصر الجديدة

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:00 ص

كتاب الرؤية والإنجاز.. 7 سنوات معجزة ومشروعات محلية بـ225 مليار جنيه (فيديو)

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة