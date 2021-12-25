كتاب الرؤية والإنجاز.. 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى

كتب على عبد الرحمن

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة فيما يتعلق برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى السيارات والمشاه، خلال هذه الفترة.

وأوضح " الرؤية والإنجاز "، أن برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى السيارات والمشاه والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية تمكن خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، من تنفيذ وبدء تنفيذ 10 آلاف عملية بتكلفة 55 مليار جنيه.

وفصل كتاب "الرؤية والإنجاز" مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وكبارى السيارات والمشاه، حيث كشف عن الانتهاء من تنفيذ 7200 مشروع بتكلفة 50 مليار جنيه، فيما يجرى تنفيذ 2800 مشروع أخرى بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز"، والذى يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة، وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف إلى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.