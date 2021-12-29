اليوم السابع
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كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:37 م
كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا كورونا
كتب محمد جمال

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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تجاوزت فيها الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا مستوى 5 ملايين حالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
 
وتفيد معطيات السلطات الصحية فى كاليفورنيا بأن عدد الإصابات في الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون شخص، بلغ 5076650 حالة، بينها 75558 وفاة.
 
بدورها، تشير بيانات جامعة جزنز هوبكنز إلى أن وصول عدد الإصابات في كاليفورنيا نقطة 5377245 حالة، بينها 76255 وفاة.
 
وبحسب معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت نسبة الإصابات خلال الأسبوع الأخير 16.4 حالة لكل 100000 شخص.

كاليفورنيا

كورونا

فيروس كورونا

أمريكا

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