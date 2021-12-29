فوز "أيام سينما البحر المتوسط" بجائزة أحسن فيديو بمسابقة مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية الدورة الرابعة لـ "أيام سينما البحر المتوسط"، وذلك بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط ​​للاتصال السمعى البصرى (CMCA)، ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

وقد شهدت هذه الدورة التوسع فى عرض ثلاثة أفلام تسجيلية ذات بُعد تعليمى تتعلق بدول حوض البحر المتوسط فى أربع محافظات هي: الإسكندرية، والمنصورة، وبورسعيد، والقاهرة. وتميزت دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة فرانكوفون من سبعة عشر مدرسة من المرحلة الثانوية بهذه المحافظات.

وجاء مستوى غالبية المشاركات الطلابية مميز للغاية؛ مما أهَّل بعض الطلاب للمشاركة فى مسابقة دولية بفرنسا عقدت على مستوى دول البحر المتوسط بعنوان: "أنا مواطن متوسطي"؛ بهدف إلقاء الضوء على مشكلة يواجها المجتمع المتوسطى عن طريق تصوير فيديو باستخدام الهواتف الذكية لمدة دقيقة، وفاز الطالب سامر أبو العينين من المدارس الفرنسية الرسمية للغات بالمنصورة بجائزة نقدية لأحسن عمل.

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التى تفوز فيها مصر فى هذه المسابقة الدولية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية.