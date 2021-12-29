اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:41 م
أكرم القصاص
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غلق وتشميع سيبر ومقهى بمدينة ببا لمزاولة نشاط بدون ترخيص ببنى سويف

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:10 م
غلق وتشميع سيبر ومقهى بمدينة ببا لمزاولة نشاط بدون ترخيص ببنى سويف غلق سيبر ومقهي بمدينة ببا لمزاولة نشاط بدون ترخيص
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة بالاشتراك مع الجهات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية ومراجعة التراخيص.

وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سيبر نت ومقهي بالمدينة لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم متابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية.

كما تم متابعة مشروعات قطاع الكهرباء والبدء في إنشاء قاعدة محول تدعيم لقرية أم الجنازير، وتركيب 6 أعمدة انارة لتوصيل التيار بصفة دائمة لموقع محطة مياه النوابعة، فيما تم متابعة التشطيبات الجارية بمدرسة سليم جابر الابتدائية والإعدادية وتطوير مدرسة زاوية الناوية الابتدائية.


بنى سويف

جامعة بنى سويف

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

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