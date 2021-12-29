غلق وتشميع سيبر ومقهى بمدينة ببا لمزاولة نشاط بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة بالاشتراك مع الجهات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية ومراجعة التراخيص.

وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سيبر نت ومقهي بالمدينة لمزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم متابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية.

كما تم متابعة مشروعات قطاع الكهرباء والبدء في إنشاء قاعدة محول تدعيم لقرية أم الجنازير، وتركيب 6 أعمدة انارة لتوصيل التيار بصفة دائمة لموقع محطة مياه النوابعة، فيما تم متابعة التشطيبات الجارية بمدرسة سليم جابر الابتدائية والإعدادية وتطوير مدرسة زاوية الناوية الابتدائية.