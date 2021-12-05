غلق مقاهى وإزالة كافة الإشغالات في جولة مسائية لمحافظ الغربية بطنطا

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بشوارع العاصمة طنطا شملت شوارع (البحر، الإستاد، الكورنيش، محمد فريد، حسن رضوان، النادي، كفر عصام، النجاشي، دوران الجملة، النحاس) .



واستهدفت الجولة متابعة مدى الانضباط بالشارع وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، ورفع المخلفات وأسفرت الجولة عن غلق عدد 2 مقهى وتوجيه رئيسي حي أول وثان طنطا برفع كافة المخلفات بشكل مستمر من الطرق الرئيسية والفرعية.



كان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى تفقدا اليوم الأحد ، أعمال الرصف والتطوير ونسب تنفيذ المشروعات بشوارع حى ثانى المحلة الكبري.

بدأت الجولة بتفقد أعمال توسعة الطريق أمام حديقة الأمل بمنطقة منشية البكرى ،واستكمال أعمال الرصف والتطوير بشارع الترعة وتفقد إنشاء السلم الكهربائى بميدان الشون، تفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبدالناصر بالجمهورية وامتداده شارع القرضاوى حيث تم وضع طبقة الاسفلت ويجرى حاليا استكمال رصف الشارع .











