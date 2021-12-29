اليوم السابع
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ضبط 1981 مخالفة مرورية بكفر الشيخ .. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:51 م
ضبط 1981 مخالفة مرورية بكفر الشيخ .. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق" وتم ضبط  22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 10 مخالفة دراجة نارية، و 64 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و 25 بدون رخص تسيير، و 1590 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

 

كفر الشيخ

إدارة المرور

حملة مرورية

محافظة كفر الشيخ

مديرية الامن

سائقين

مخالفات

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