محافظ كفر الشيخ يتابع حادث غرق مركب سيدنا الحسين فى البحر الأبيض المتوسط

كفر الشيخ- محمد سليمان

تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الاثنين على بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و10 ميل شرق دمياط على متنها 10 أشخاص وهم طاقم المركب.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحادث أسفر عن إنقاذ عدد 3 أشخاص، وهم عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد ، وفقد 5 أشخاص من طاقم المركب ومنهم صاحب المركب، مضيفاً انه جارى متابعة عملية البحث عن باقى المفقودين، وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

وأوضح المحافظ أنه تم إنقاذ الصيادين عبر مركب من ميناء رشيد أثناء مروره بالقرب منهم في المياه وارسال مركب آخر من ميناء برج البرلس للالتقاء مع مركب رشيد ونقل المصابين إلى مستشفي برج البرلس المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، حيث يتلقى احد المصابين منهم الرعاية الصحية بمستشفى بورسعيد.