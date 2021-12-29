اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:52 م
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سفير مصر بصربيا يوجه تهنئة بأعياد الميلاد أمام فعالية بكاتدرائية فى بلجراد

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:25 م
سفير مصر بصربيا يوجه تهنئة بأعياد الميلاد أمام فعالية بكاتدرائية فى بلجراد سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلي خلال كلمته
كتب أحمد جمعة

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نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في بلجراد أمسية ثقافية بعنوان "التراث الثقافي لمصر: الكنائس والأديرة" بكاتدرائية القديس سافا، الأكبر في منطقة البلقان، حيث تضمنت معرضاً للصور عن الروائع المعمارية للكنائس المصرية وإطلاق نسخة إلكترونية من كتيب عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الصربية، وعرض فيلم وثائقي عن دير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر.

وألقى السفير عمرو الجويلي، سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد، الكلمة الافتتاحية موجهاً التهنئة بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد يومي 25 ديسمبر و7 يناير، حيث حضر حوالي 200 شخصية من كبار ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، ومديرية التعاون مع الكنائس والطوائف الدينية، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، والسفراء وممثلي مختلف الدوائر الإعلامية والثقافية في صربيا.

وإثر تفاعل الحضور مع التراث الثقافي الثري للتاريخ المصري، دعا السفير الجويلي الحضور من المواطنين الصرب للاستفادة من زياراتهم للشواطئ بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لتشمل أيضاً الأديرة والكنائس التي تم إبرازها خلال الفعالية كمزيج من السياحة الثقافية والترفيهية في مصر. كما نوه إلى أن إعداد الفيلم الوثائقي ومعرض الصور والكتيب تم من جانب وزاراتي السياحة والآثار والثقافة، وهو ما يعكس جهداً مشتركًا لابراز ثراء الموروث الثقافي المصري.

هذا، وعلى ضوء اهتمام الحضور بالنسخة المطبوعة بالصربية من كتيب "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر"، أعلن السفير المصري عن إتاحة النسخة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة بعنوان EgyptInSerbia.

الحضور خلال الأمسية الثقافية في صربيا
الحضور خلال الأمسية الثقافية في صربيا
 
الحضور خلال كلمة سفير مصر لدى صربيا
الحضور خلال كلمة سفير مصر لدى صربيا

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