سفير مصر ببلجراد يطلق حملة "صربيا تقرأ بالعربية" ويلقى محاضرة حول مكتبات مصر العامة

كتب أحمد جمعة

ألقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" محاضرة في احتفالية مئوية مكتبة مدينة نوفى بازار عاصمة إقليم السنجق حول التجربة الرائدة لمكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى، بما في ذلك إسهامها كمراكز ثقافية منتشرة في أنجاء الجمهورية وتجربة المكتبة المتنقلة تواءماً مع ظروف الجائحة والدورات التدريبية ولخدمة المجتمع.

وأعلن "الجويلى" إهداء مئة كتاب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، مطلقاً حملة "صربيا تقرأ بالعربية" المكونة من إنشاء اقسام للكتب المصرية بعدد من المكتبات العامة والمتخصصة من جانب، ومن جانب آخر استكمال الترجمات المتبادلة بين الهيئة وعدد من الناشرين الصرب التي وصلت إلى عشر كتب مصرية منذ مشاركة مصر كضيف شرف للمرة الأولى في معرض بلجراد الدولى للكتاب بما يقدم الثقافة المصرية العربية إلى جمهور غرب البلقان من خلال تكامل القدرات بين دون النشر في البلدين. وأبرز أن ذلك سيستجيب أيضاً للاهتمام المتزايد من الطلبة الصرب لدراسة اللغة العربية بمختلف الجامعات، الذى وصل إلى حوالى 240 طالبا بجامعة بلجراد في السنوات الدراسية الأربع.

وفى إطار زيارته لمقاطعة السنجق، التقى سفير مصر في بلجراد مع عمدة مدينة نوفى بازار حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في اتفاق الصداقة والتوأمة مع مدينة دمياط بما يحقق التكامل بين المدينتين التين تشتهران بالخشب وصناعة الأثاث على التوالي. كذلك، زار "الجويلى" معهد الصحة العامة المتخصص في مكافحة الأمراض الوبائية للمدينة لبحث التعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر.