رئيس جامعة بنى سويف يكرم المتميزين رياضياً.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 204، المنعقد اليوم، الطلاب المتميزين رياضياً فى كافة الأنشطة، معلناً حصول الجامعة على 9 ميداليات ذهبية و9 فضية و19 برونزية فى الأنشطة والمسابقات الجامعية.

أوضح الدكتور منصور حسن أن الجامعة حصلت على 4 ميداليات ذهبية وعدد واحد ميدالية فضية فى بطولة الشهيد الرفاعى 49 لألعاب القوى المنعقدة بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد واحد ميدالية برونزية فى بطولة الشهيد الرفاعى 49 الخاصة بالدراجات ، وعدد واحد ميدالية برونزية فى الماراثون الرياضى "ماراثون تحيا مصر" والمنعقدة بجامعة قناة السويس.

كما حصلت الجامعة على 4 ميدالية فضية فى مهرجان الأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 6 ميداليات برونزية فى أسبوع الفتيات بالأقصر، وحصلت الجامعة على عدد واحد ميدالية ذهبية و 4 ميدالية فضية، و 3 ميدالية برونزية فى اللقاء الرياضى للاحتياجات الخاصة بالإسكندرية.

كما حصدت الجامعة على 6 ميداليات فضية بنهائيات كرة القدم الشاطئية بجامعة قناة السويس و 2 ميدالية برونزية فى بطولة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسى و 4 ميدالية ذهبية فى قطاعات الصعيد لكرة القدم.

وأكد كابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، أن الدكتور منصور حسن يولى اهتمامًا كبيراً بأنشطة رعاية الشباب ويعمل على توفير كافة السبل التى تمكن الطلاب من الحصول على مراكز متقدمة فى المسابقات المتنوعة.