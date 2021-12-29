رئيس جامعة بنى سويف يوجه بصياغة آلية لاكتشاف الموهوبين

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم204، المنعقد صباح اليوم، عمداء الكليات والمعاهد بصياغة آلية فعالة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في كافة المجالات ، والأنشطة العلمية والفنية والثقافية والرياضية على مستوى كافة كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة، توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو اكتشاف الموهوبين في الجامعات المصرية، الأمر الذي يساعد في رعايتهم وصقل مواهبهم على النحو الأمثل علمياً وفنياً وذهنياً وإعدادهم على أعلى مستوى حتى يتمكنوا من المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن بناء الوعي الشامل بقضايا الدولة وإنجازاتها أصبح من أهم أولويات الدولة المصرية، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة خطاباته يتعرض يؤكد على الوعي باعتباره أحد أهم عوامل الاستقرار والتقدم، لافتاً أنه مسئولية مشتركة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود.



