رئيس جامعة الأقصر يقرر توفير كتب ثقافية وفكرية تفيد الطلاب والبحث العلمى

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الإجتماع الدوري للجنة المكتبات، بحضور عمداء الكليات، والأمين العام المساعد للجامعة، ومسئول المكتبة الرقمية بالجامعة، حيث ناقش الاجتماع خلال جلسته، لائحة المكتبات الجامعية الخاصة بالجامعة، ومراجعتها لحين اعتمادها من جانب مجلس الجامعة.

كما ناقش أعضاء المجلس، أعداد المترددين على المكتبات الجامعية، والتي شملت تخصيص 266 متردداً لمكتبة كلية الألسن، و 118 لكلية السياحة والفنادق، و 100 لكلية الآثار، و460 لكلية الحاسبات والمعلومات، وخلال الجلسة؛ أوصى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، العمداء بالحرص على أن تضم المكتبات مختلف الكتب الثقافية والفكرية التي تفيد الطلاب في أغراض البحث العلمي، والتي تسهم في توسيع دائرة الاطلاع أمام كافة الطلاب من أبناء الجامعة، لمساعدتهم في الانفتاح على الآراء المختلفة، ولنشر ثقافة القراءة بالمجتمع الجامعي.

وفى نفس السياق شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في فاعليات افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك فى أثناء زيارته لمحافظة أسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء جامعات الوجه القبلى، وأعرب عن شكره وتقديره لما يقوم به رئيس الجمهورية على أرض محافظات مصر عامة ومحافظات الصعيد خاصة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر،فى بيان له،أن المشروعات التنموية تقضي على الفقر والبطالة، وتمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجودة منذ عقود، مشيراً إلى أن الصعيد عاني منذ عقود من الإهمال والنسيان، وجاء الرئيس السيسي ليعطي الأمل من جديد من خلال إنشاء كباري وطرق ومحطات مياه شرب وصرف صحي ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد، وأكد خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.