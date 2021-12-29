اليوم السابع
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بعد مشاركته بالإفتتاح الرئاسية بأسوان..

رئيس جامعة الأقصر: الصعيد عانى من الإهمال والنسيان والرئيس أعطاه الأمل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:48 م
رئيس جامعة الأقصر: الصعيد عانى من الإهمال والنسيان والرئيس أعطاه الأمل الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في فاعليات افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك فى أثناء زيارته لمحافظة أسوان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء جامعات الوجه القبلى، وأعرب عن شكره وتقديره لما يقوم به رئيس الجمهورية على أرض محافظات مصر عامة ومحافظات الصعيد خاصة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر،فى بيان له،أن المشروعات التنموية تقضي على الفقر والبطالة، وتمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجودة منذ عقود، مشيراً إلى أن الصعيد عاني منذ عقود من الإهمال والنسيان، وجاء الرئيس السيسي ليعطي الأمل من جديد من خلال  إنشاء كباري وطرق ومحطات مياه شرب وصرف صحي ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد، وأكد خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.

وكان الرئيس السيسي قد تفقّد أمس، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان «كيما 2»، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

كما افتتح رئيس الجمهورية، بتقنية الفيديو كونفرانس، عدة مدن جديدة من مدن الجيل الرابع بمحافظات الصعيد، وشملت الافتتاحات، المرحلة الأولى من مدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة (27 عمارة - 648 وحدة سكنية)، وإسكان جنة بالمنيا (22 عمارة - 528 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة (139 عمارة - 3336 وحدة سكنية)، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة (85 عمارة - 2040 وحدة سكنية).

 


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