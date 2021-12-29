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رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "كونى".. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:25 ص
رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "كونى".. صور رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين بالمسابقة برعاية القومى للمرأة
الأقصر – أحمد مرعى

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كرّم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الفنية "كونى" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتى استهدفت تشجيع طلبة وطالبات الجامعات المصرية على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بحضور الدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

ومنح رئيس الجامعة كلا من الطالبة منار القاضي، شهادة تقدير لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وشهادة أخرى للطالب شريف أحمد أمين لحصوله على شهادة تقدير من لجنة المسابقة عن العمل الفني "بوستر"، كما كرّم رئيس الجامعة، الدكتورة إيمان رجب، مدير الوحدة والمشرف على مشاركة طلاب الجامعة في المسابقة، على الأنشطة المميزة للوحدة وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات، كما كرّم كلا من الطالبة ماجي جورج ذكي والطالب اسلام حمادة محمد، لمشاركتهما في المسابقة، ومنحهما شهادة تقدير.

وأشاد الدكتور محمد محجوب، بالطلاب الفائزين في المسابقة كونهم مثالا مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة الأقصر عاليا، مؤكدا ان ادارة الجامعة تحرص علي دعم الأنشطة المختلفة بالجامعة، لصقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم، من جانبها أعربت الدكتورة إيمان رجب، عن شكرها وتقديرها لرئيس جامعة الأقصر، مؤكدة أن تكريم رئيس الجامعة للطلاب يزيد من ثقتهم بأنفسهم وبانتمائهم للجامعة، موضحة أن إدارة الجامعة وفرت كافة الامكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة.

الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الفنية كوني برعاية القومى للمرأة
الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الفنية كوني برعاية القومى للمرأة

 

جانب من تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة
جانب من تكريم الطلبة الفائزين بالمسابقة

 

رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين بالمسابقة برعاية القومى للمرأة
رئيس جامعة الأقصر يكرّم الطلاب الفائزين بالمسابقة برعاية القومى للمرأة

 


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