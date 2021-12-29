اليوم السابع
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ذئب يتجول فى شوارع مدينة بلجيكية فى حدث نادر.. فيديو

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:44 م
ذئب يتجول فى شوارع مدينة بلجيكية فى حدث نادر.. فيديو الذئب
ريهام عبد الله

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نشرت وسائل إعلام بلجيكية، فيديو غريبا، لتجول ذئب في شوارع إحدى المدن البلجيكية، فى مشهد نادر جدا فى بلجيكا، ومن جهتها أوضحت شبكة يورو نيوز، أن الذئب ظهر في شارع قرب مدينة أنتويرب شمالي بليجكا، وهى بلدة لا تظهر فيه الذئاب إلا نادرا خلال المائة عام الماضية.

ورصد الفيديو الذئب وهو يركض فى شارع أسفلتى، فيما أطلقت جمعية بلجيكية تسمى "أهلاً بالذئب" على هذا الذئب اسم "أستريكس"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

الذئب
الذئب

 

وفى سياق آخر، شوهد ذئب فى منطقة باريس الكبرى للمرة الأولى منذ حوالي 30 عاما، وأكدت الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي رسميا أن الحيوان المرصود هو ذئب، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان".

واكتشف صياد الحيوان في بلارو، حوالي 50 كيلومترا من العاصمة، والتقط صورة له.

ويقدر عدد الذئاب التى تعيش حاليا في البرية فى فرنسا بنحو 600، ومع ذلك، عادة ما تتجنب الحيوانات منطقة إيل دو فرانس، التي تتوسطها باريس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن السلطات دعت السكان إلى التزام الهدوء، وأوضحت السلطات أنه لا داعي للخوف من الذئب عند المشي في الأماكن الطبيعة، حيث يزيد خطر التعرض لعضة من كلب الجيران على خطر التعرض لعضة الذئب.

وبالنسبة لمالكي الكلاب، قالوا إن من المرجح أن ينظر الذئب إلى الكلب المتجول على أنه زميل لعب أكثر من كونه منافسا. ورغم ذلك لا يمكن استبعاد الصراعات.

يذكر أنه ظهر قائد قطيع من الذئاب وهو يقف كشرطى مرور، فى منتصف طريق سريع للسيارات فى أونتاريو بكندا، ليتيح لباقى أفراد القطيع من الذئاب لعبور الطريق بسلام، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.


ذئب

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ذئب فى شوارع بلجيكا

ذئب يتجول فى شارع

اخبار

الذئاب

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