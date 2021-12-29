حملات تفتيشية مفاجئة على 7 آلاف منشأة طبية خاصة وغلق 880 مخالفة بالدقهلية خلال 2021

الدقهلية شريف الديب

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واقسامها بالادارات الصحية، عدة حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على حوالي 7 آلاف منشأة طبية خاصة، تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعي، وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.

وتم استصدار 880 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، ولادارتها بدون ترخيص، وتعدد وجسامة المخالفات بها، وتم منح تراخيص لعدد حوالى 640 منشأة طبية جديدة، وذلك خلال عام 2021، حيث تم ترخيص 436 عيادة خاصة، 48 عيادة تخصصية، و51 مركز طبي خاص، و4 محلات بصريات، و14مركز علاج طبيعي خاص و100 معمل تحاليل طبية، ووحدة غسيل كلوي.

واكد " وكيل الوزارة "، أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة، ووجه " وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.