تضم 3336 وحدة سكنية.. 8 معلومات عن عمارات الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة

أسيوط - هيثم البدري

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 139 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، وفيما يلى أهم المعلومات عن المشروع:

1- تبلغ عدد العمارات السكنية التى افتتحها الرئيس 139 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة.

2- تبلغ عدد الوحدات السكنية 3336 وحدة سكنية.

3- تم إنشاء هذه العمارات السكنية بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة.

4- تقع الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة التى تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000.

5- توجد العمارات السكنية بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة التى يبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالى 6 مليار جنيه.

6- تدخل العمارات السكنية ضمن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن، والتى تبلغ 11 ألفا و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها، وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعى تم افتتاحها أمس.

7- تدخل العمارات ضمن مشروع التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد، والتى ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

8- تم افتتاح عمارات الإسكان الاجتماعي ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال "أسبوع الصعيد"، وذلك فى ثالث محطاته بـ"أسبوع الصعيد".