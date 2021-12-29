وقال بوتين - خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء - : "سنجري مناورات روسية ـ بيلاروسية مشتركة في أوائل العام المقبل خلال شهر فبراير أو مارس، لا أعلم تحديدًا الموعد"، مشيرًا إلى العسكريين في البلدين يقومون بتنسيق هذا الموضوع.



من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي - خلال اللقاء - : "إن روسيا تنظر في الوقت الحالي في اقتراحه بشأن إجراء تدريبات على الأراضي البيلاروسية"، مشيرًا إلى أن إجراءها يصب في مصلحة العلاقات بين البلدين.



ووجه ألكسندر لوكاشينكو، الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، على الدعم الذي تقدمه روسيا لبلاده، على خلفية الضغوط الخارجية على مينسك، وكذلك على دعم التعاون بين البلدين في صناعة الطائرات.