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اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:30 ص
اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان انتخابات الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان أن اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 هو آخر أيام استقبال طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.
 
ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.
 
وكان الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، قال إن إجمالى عدد الأطباء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بانتخابات التجديد النصفى حتى الآن 75 طبيبا، موضحا أنه ترشح على مستوى الجمهورية فوق 15 عاما 5 أطباء، وتحت سن الـ15 عاما 7 أطباء، كما ترشح 9 أطباء على مناطق الجمهورية الستة: "شرق الدلتا فوق 15 سنة، وسط الدلتا فوق 15 سنة، غرب الدلتا فوق 15 سنة، القاهرة والجيزة فوق 15 عاما، شمال الصعيد فوق 15 سنة، جنوب الصعيد 15 سنة"، لافتا إلى أنه جار تلقى الترشح بالانتخابات على 3 مقاعد لرؤساء نقابات فرعية بالمحافظات، هى: الإسماعيلية وترشح على المقعد طبيبان، وأسيوط وترشح على المقعد طبيب واحد، وبورسعيد وترشح على المقعد طبيبان.

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

انتخابات التجديد النصفى لاطباء الاسنان

التجديد النصفى لاطباء الاسنان

انتخابات الاسنان

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