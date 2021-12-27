نقابة أطباء الأسنان: 90% من المواطنين مصابون بالتسوس.. والحل فرشاة على كل بطاقة تموين

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزارة التموين بتوزيع فرش أسنان على بطاقات التموين ، كل 3 أشهر، موضحا أنه وفق دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية على المصريين، فإن الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة لديهم نسبة تلوث 32%، ومن سن 35 سنة إلى 65 سنة، أى أن 90% من المصريين مصابون بتسوس الأسنان، لافتا إلى دراسات أخرى عن أمراض اللثة أشارت إلى أن 80% من المصريين مصابون بأمراض اللثة.

وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن علاج الأسنان فى المستشفيات الحكومية مُكلف للغاية، مشيرا إلى أن الهدف من طلبه أن الفئات الأكثر احتياجا هى التى تحتاح إلى العلاج فى المستشفيات الحكومية أو تبحث عن العلاج المجانى، وأغلبهم لديهم بطاقات التموين، ويجدون فى شراء فرشة الأسنان رفاهية زائدة سيفضل شراء أشياء أخرى بدلا منها.

وأضاف: الدولة تصرف مليارات فى علاج الأسنان، سواء بالتجهيز أو الخامات، أو الطاقم الطبى العامل فى المستشفيات، وبالتالى وقاية المواطنين من الإصابة بتلك الأمراض أفضل من الانتظار لإصابتهم ثم علاجهم، حيث أن استخدام الفرشة سيخفض نسب الإصابة بأمراض الفم إلى 50%، وبالتالى سينخفض نسبة الصرف على علاج أمراض الفم واللثة بالنسبة نفسها.