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الرؤية والإنجاز.. زيادة الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف الإسبانى لـ35 جامعة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:41 م
الرؤية والإنجاز.. زيادة الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف الإسبانى لـ35 جامعة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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كشف كتاب الرؤية والإنجاز الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات.
 
وأكد كتاب الرؤية والانجاز أنه فى مسار التصنيفات الدولية شهدت الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف SC IMAGO الإسبانى زيادة حيث كانت 23 جامعة مدرجة بالتصنيف فى 2014، وأصبح الآن عدد الجامعات المدرجة فى التصنيف 35 جامعة حتى 2021.
 
كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف تايمز البريطاني من 3 جامعات فقط فى عام 2016 حتى أصبح 21 جامعة فى عام 2021، وارتفع عدد الجامعات المدرجة فى تصنيف US NEWS حيث كانت 14 جامعة فى عام 2020 ، وأصبحت 16 جامعة فى عام 2021.
 

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