اليوم السابع
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"الرؤية والإنجاز".. مصر بالمرتبة الأولى عربيا بالدراسات المتعلقة بكورونا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:00 ص
"الرؤية والإنجاز".. مصر بالمرتبة الأولى عربيا بالدراسات المتعلقة بكورونا تطعيم لقاح كورونا - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وجاء فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى أن مصر بالمرتبة الأولى عربيا فى الدراسات الدولية المتعلقة بكورونا وفقا لإحصاءات المكتبة الأمريكية للطب، حيث نشرت مصر 258 دراسة علمية، كما احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقيا فى مجال نشر البحوث العلمية فى المجلات المفهرسة عالميا على منصة SCIVAL العالمية، حيث نشر الباحثون المصريون 1355 بحثا فى مجال كوفيد 19 خلال فترة الجائحة.
 
وأكد كتاب الرؤية والإنجاز أنه خلال تلك الفترة تم إدراج 397 من علماء مصر فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء فى العالم، بالإضافة إلى زيادة التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم وبلغت نسبتها 53.1%.

التعليم العالى

كتاب الرؤية والانجازات

اخبار مصر

البحث العلمى

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