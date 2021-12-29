اليوم السابع
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"الحماية القانونية للأصول الوراثية للأصناف الحيوانية والنباتية".. ورشة عمل بجامعة بنها

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:55 ص
"الحماية القانونية للأصول الوراثية للأصناف الحيوانية والنباتية".. ورشة عمل بجامعة بنها جانب من الندوة بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو" وبالتنسيق مع كليتي الزراعة والطب البيطري، ورشة عمل عن "الحماية القانونية للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية"، وذلك برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود الزعبلاوي البدوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو".

وفى كلمته أشار الدكتور ناصر الجيزاوى، إلي جهود جامعة بنها للنهوض بالبحث العلمي ومواكبة التغيرات، وسبل الانتقال بالجامعة من صفوف جامعات الجيل الأول والثانى والإلتحاق بركب جامعات الجيل الثالث والرابع، وآليات تذليل العقبات ومحاولة التغلب على التحديات التى تواجه الباحثين في شتى التخصصات، مؤكدا على ضرورة على أهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في المجتمع ومساهمتها فى حل مشاكل الصناعة والبيئة.

وأكد "الجيزاوى"، أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها المبتكرين والمتميزين في النشر الدولى والاستشهادات المرجعية، لافتا إلى أهمية ذلك في الترويج المؤسسي وإعلاء قيمة السمعة المؤسسية للجامعة.

من جانبه استعرض الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، جهود المركز فى دعم المبتكرين، مشيرا إلى أن المركز يضم مجموعة من البرامج التي من شأنها تشجيع الشباب على الاختراع والابتكار والتفكير خارج الصندوق بطرق غير تقليدية.

الندوة التثقيفية بجامعة بنها

الندوة التثقيفية بجامعة بنها

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

خلال الندوة التثقيفية
خلال الندوة التثقيفية

 


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