البورصة توافق على قيد أسهم شركة نهر الخير للتنمية برأس مال 200 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية برأس مال مصدر قدره 200 مليون جنيه موزع على 2 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

وحددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 يناير المقبل، على أن يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، وتسكين الشركة بقطاع الخدمات والمنتجات صناعية والسيارات في ضوء أن النسبة الغالبة من إيردات نشاط الشركة ناتجه عن ممارسة نشاط الخدمات البيئية.

كما قررت اللجنة، الموافقة على استمرار فتح سوق الصفقات الخاصة OPR) ) على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان لمدة 3 أشهر وذلك اعتبارًا من 4 يناير وحتى 3 أبريل المقبل، لاستكمال ‏شراء باقي أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بذات سعر عرض الشراء وقدره 50 جنيه للسهم الواحد، والموقع من العضو المنتدب لشركة ايجي ترند لتداول الأوراق المالية شركة السمسرة التي تمثل الطرف المشتري (شركة إيمكس إنترناشيونال).

وفي سياق متصل قررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 24.34 مليون جنيه موزعًا على عدد 24.34 مليون سهم بدلًا من 4.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، علمًا بأن تجزئة السهم بواقع 5 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 3 يناير المقبل على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير.

كما تم قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، من 5 جنيهات للسهم إلى 2.5 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 143.9 مليون جنيه موزعًا على عدد 57.6 مليون سهم بدلًا من 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد.