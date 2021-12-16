لجنة القيد بالبورصة تغرم 8 شركات 5 آلاف جنيه لتأخر نشر قوائمها المالية

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة االمصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 8 شركات وهم جولدن بيراميدز بلازا، جهينة للصناعات الغذائية، نايل سيتي للاستثمار، بي أجي للتجارة والاستثمار، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

وجاءت هذه الغرامة نتيجة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنحت اللجنة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر عام 2021، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.