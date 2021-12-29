"البحوث الفلكية": "مفيش خطورة والتوابع أقل بكثير من قوة الزلزال"

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أسباب شعور البعض وعدم شعور البعض الآخر بزلزال كريت، مشيرا إلى أن البصمة الزلزالية للشرق الأوسط مدتها تتراوح من 4 إلى 10 ثواني ولكن الشعور يختلف من فرد إلى آخر بحسب المنطقة المتواجد بها، قائلا: "لو واحد ساكن في الدور الأرضى شعوره هيختلف عن واحد ساكن في الدور الـ 15".

وطمأن رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، المواطنين قائلا: "بطمن الناس إن الزلزال مفيهوش أى خطورة على الأراضى المصرية لأنه يبعد 350 كيلو عن أقرب نقطة، مؤكدا أن التوابع ستكون أقل بكثير من قوة الزلزال.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى.