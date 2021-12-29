الإفراط في تناول السكر المكرر يضاعف خطر حصوات المرارة

كتبت فاطمة خليل

أكد العلماء أن تناول السكر المكرر بانتظام يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة، وأضافوا أن تناول أكثر من 40 جرامًا من السكر يوميًا يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بحصوات المرارة المصحوبة بأعراض، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وأكد الخبراء أن السكريات البيضاء المكررة والأطعمة النشوية يمكن أن تعزز إفراز الأنسولين، الذي يخلص الدم من السكر ويزيد الأنسولين المرتفع بدوره تركيز الكوليسترول في الصفراء - وهو سائل يساعد على الهضم، ويتكون ما يصل إلى 70 % من حصوات المرارة عندما تتجمع جزيئات الكوليسترول معًا داخل المرارة.

علاوة على ذلك ، تنمو الكتلة الصلبة في كل مرة يغسل فيها السائل الصفراوي، يقوم بذلك عن طريق إحداث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات الدهنية ، وبالتالي إدخال تعديلات على تكوين الصفراء.

وقد تم توضيح ذلك في الدراسات التي تبحث في آثار المشروبات السكرية أيضًا.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون مشروبين أو أكثر من عصير الصودا يوميًا ضاعفوا من خطر الإصابة بسرطان المرارة، وزادوا من خطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية بنسبة 79٪.

إلى جانب السكر وصفار البيض واللحوم الحمراء والكوليسترول الغذائي تزيد جميعها بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات المرارة عن طريق زيادة تشبع الكوليسترول الصفراوي.

وأشارت النتائج التي توصلت إليها دراسة فرنسية إلى أن خطر الإصابة بالحصوات يزيد لدى الرجال الذين يستهلكون أكثر من 2500 سعرة حرارية في اليوم.

أعراض حصوات المرارة

وفقًا لـ NHS، لا تسبب حصوات المرارة عادة أي أعراض لكن عندما تسبب حصوات المرارة أعراضًا ، فهذا بسبب أنها عالقة في المخرج الضيق للمرارة.

ويمكن أن يحدث هذا بعد تناول الوجبة عندما تتلامس العضلات داخل المرارة لإفراز الصفراء في الأمعاء.

توضح NHS: "إذا كانت حصوة المرارة تسد إحدى القنوات الصفراوية، فيمكن أن تسبب ألمًا مفاجئًا حادًا في البطن ، يُعرف باسم المغص الصفراوي.

يمكن أن يسبب الانسداد ألمًا مفاجئًا وشديدًا في البطن يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى خمس ساعات، على الرغم من أنه يستمر أحيانًا لدقائق.

تشمل الأعراض ما يلي:

-حمى شديدة

-ألم مستمر

-اصفرار الجلد وبياض العينين

-حكة في الجلد

-إسهال

-قشعريرة

-فقدان الشهية.