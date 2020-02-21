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اعراض واسباب وعلاج حصوات المرارة

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 ص
اعراض واسباب وعلاج حصوات المرارة حصوات المرارة-صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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المرارة هي حقيبة صغيرة تقع أسفل الكبد مباشرة تخزن الصفراء التي ينتجها الكبد، وبعد الوجبات ، تكون المرارة فارغة ومستوية ، مثل البالون المنكمش، وقبل الأكل ، قد تكون المرارة ممتلئة بالصفراء وتشبه الكمثرى الصغيرة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”، استجابةً للإشارات ، تقوم المرارة بعصر الصفراء المخزنة في الأمعاء الدقيقة من خلال سلسلة من الأنابيب تسمى القنوات، والصفراء تساعد على هضم الدهون ، ولكن المرارة نفسها ليست ضرورية، وعادةً لا تسبب إزالة المرارة في فرد يتمتع بصحة جيدة أية مشاكل ملحوظة تتعلق بالصحة أو الهضم ، ولكن قد يكون هناك خطر ضئيل للإسهال وسوء امتصاص الدهون.

مشاكل المرارة

حصى في المرارة: لأسباب غير واضحة ، يمكن أن تتبلور المواد الموجودة في الصفراء في المرارة، وتشكل حصوات المرارة، وعادة ما تكون الحصاة في المرارة شائعة وغير ضارة عادة ، ويمكن أن تسبب الألم والغثيان أو الالتهابات.

التهاب المرارة: إصابة المرارة ، غالبًا بسبب حصاة المرارة، تسبب التهاب القولون العصبي ألمًا شديدًا وحمى ، وقد يتطلب إجراء عملية جراحية عند استمرار العدوى أو تكرارها.

سرطان المرارة: على الرغم من أنه نادر الحدوث ، إلا أن السرطان يمكن أن يؤثر على المرارة، ويصعب تشخيصها وعادة ما توجد في المراحل المتأخرة عندما تظهر الأعراض، وقد تشبه الأعراض تلك الحصاة المرارية.

التهاب البنكرياس الحصوي: حصاة حصرية تصيب القنوات التي تستنزف البنكرياس.

اختبارات المرارة
 

الموجات فوق الصوتية في البطن: اختبار يقوم فيه مجس على الجلد باستعادة موجات الصوت عالية التردد من البنى الموجودة في البطن، ويعد الموجات فوق الصوتية اختبارًا ممتازًا للحصوات المرارية والتحقق من جدار المرارة.

تنظير القناة الصفراوية بالمنظار (ERCP): باستخدام أنبوب مرن يدخل عن طريق الفم ، من خلال المعدة ، وفي الأمعاء الدقيقة ، يمكن للطبيب أن يرى من خلال الأنبوب ويحقن الصبغة في قنوات الجهاز الصفراوي.

تصوير الأقنية الصفراوية بالرنين المغناطيسي (MRCP): يوفر ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا عالية الدقة للقنوات الصفراوية والبنكرياس والمرارة.

علاج المرارة

جراحة المرارة (استئصال المرارة): يقوم الجراح بإزالة المرارة باستخدام إما تنظير البطن (عدة جروح صغيرة) أو استئصال البطن (جراحة "مفتوحة" تقليدية مع شق أكبر).

المضادات الحيوية: العدوى قد تكون موجودة خلال التهاب المرارة، وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية لا تعالج عادة التهاب المرارة ، فإنها يمكن أن تمنع العدوى من الانتشار.

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي: بعد الجراحة لسرطان المرارة ، يمكن استخدام العلاج الكيميائي والإشعاعي للمساعدة في منع السرطان من العودة.

تفتيت الحصى بموجات الصدمة خارج الجسم: يتم إصدار موجات صدمات عالية الطاقة من خلال جدار البطن ، مما يؤدي إلى تكسير الحصاة. يعمل تفتيت الحصوات بشكل أفضل في حالة وجود عدد قليل من حصوات المرارة الصغيرة.


حصوات المرارة

المرارة

علاج المرارة

علاج حصوات المرارة

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