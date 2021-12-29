اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:01 م
أكرم القصاص
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أمريكا تسجل رقما قياسيا فى إصابات كورونا بمعدل يتجاوز 441 ألف حالة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:29 م
أمريكا تسجل رقما قياسيا فى إصابات كورونا بمعدل يتجاوز 441 ألف حالة خلال 24 ساعة معمل اختبارات ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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سجلت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا فى حجم الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، فى يوم واحد، حيث بلغت 441 ألفا و278 حالة جديدة، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشارت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية إلى أن هذا العدد يتجاوز الارتفاع السابق الذي وصل إلى 290 ألف حالة يوم 20 ديسمبر الجاري، كما تجاوز بالفعل الرقم القياسي اليومي السابق والذي سجل في شهر يناير الماضي حين بلغ 294 ألفا و15 إصابة، والذي حدث قبل أن يكون اللقاح المضاد للفيروس متاحا على نطاق واسع.

ونتيجة لهذه الزيادة، ارتفع المتوسط اليومي، الذي يحتسب على أساس فترة سبعة أيام ، إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا.

ويمثل هذا الرقم القياسي الجديد - حسب (ذا هيل) - واقعا مؤلما بأن متحور أوميكرون الفيروسي والذي أثبت أنه الأكثر قدرة على الانتشار بالمقارنة بسائر السلالات المتحورة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.


على أن مراكز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن هذه البيانات غير مكتملة نظرا لأن العديد من مواقع اختبارات كورونا كانت مغلقة خلال فترة أعياد الكريسماس وبعض الولايات ما زالت تقوم بترتيب بيانات الحالات المصابة.

 


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