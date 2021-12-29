أسعار الدواجن اليوم في مصر.. تسجل في المزرعة 25 جنيها للكيلو.. و30 للمستهلك

كتب إسلام سعيد

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا اليوم عند مستويات 25 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع فى بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 33 جنيها للكيلو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وأضاف في تصريحات خاصة اليوم، أنه بالنسبة للفراخ الساسو تسجل 32 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلى 6.5 جنيه بارتفاع حوالى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق، تواصل الاستقرار عند 43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل فى بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.