أسعار الدواجن اليوم فى مصر.. الكيلو للمستهلك بـ30 جنيها

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن اليوم تشهد استقرار ملحوظ عند 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع فى بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 33 جنيها للكيلو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وأضافت في تقريرها أن أسعار الدواجن فى السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 33 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلى 6.5 جنيه بارتفاع حوالى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق، تواصل الاستقرار عند 43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل فى بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.