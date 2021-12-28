CDC توصى بخفض فترة العزل المنزلى لكورونا إلى 5 أيام

كتبت فاطمة خليل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنها خفضت فترة العزل المنزلى الموصى بها لمرضى كورونا من 10 أيام إلى 5 أيام فقط إذا لم تكن لديهم أعراض، وإذا ارتدوا كمامة حول الآخرين لمدة خمسة أيام أخرى على الأقل، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وقالت (CDC) إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل قد لا يحتاجون إلى الحجر الصحى على الإطلاق.

وفى بيان صحفى ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض "بالنظر إلى ما نعرفه حاليًا عن فيروس كورونا ومتغير أوميكرون، نعمل على تقصير الوقت الموصى به للعزل من 10 أيام للأشخاص المصابين بكورونا إلى خمسة أيام، إذا لم تظهر عليهم أعراض، تليها خمسة أيام من ارتداء قناع عند وجود آخرين".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إن الأشخاص الذين تتحسن أعراضهم قد يغادرون منازلهم أيضًا بعد خمسة أيام طالما أن أعراضهم تتحسن.

وأضافت (CDC) أن الأشخاص الذين يعانون من الحمى يجب أن يبقوا فى المنزل حتى تختفى الحمى.

وتأتى هذه التوصيات بعد أن كشف العلماء أن غالبية انتقال فيروس كورونا تحدث فى وقت مبكر من مسار المرض، بشكل عام فى اليومين السابقين لظهور الأعراض وفى اليومين التاليين لذلك، فإن المرضى يجب عزلهم لمدة خمسة أيام، وإذا لم تظهر عليهم أعراض فى ذلك الوقت، فقد يتركون العزلة إذا تمكنوا من الاستمرار فى ارتداء الكمامة لمدة خمسة أيام لتقليل مخاطر نقل العدوى للآخرين".

ويشير الحجر الصحى إلى الوقت الذى يبتعد فيه الأشخاص عن الآخرين إذا تعرضوا لمرض، لكن لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم وتعزيزهم عادة ما يكونون خارج نطاق الحجر الصحى.

وأضافت أن "الأفراد الذين حصلوا على حقنة معززة لا يحتاجون إلى الحجر الصحى بعد التعرض، لكن يجب أن يرتدوا قناعًا لمدة 10 أيام بعد التعرض.. وبالنسبة لجميع الأشخاص المعرضين، قد تشمل أفضل الممارسات أيضًا اختبار كورونا فى اليوم الخامس بعد التعرض، وحال ظهور الأعراض يجب على الأفراد الحجر الصحي فورًا حتى يؤكد الاختبار سلبية الإصابة بكورونا".

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكى، فى بيان، "إن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ولديه القدرة على التأثير على جميع جوانب مجتمعنا".

وأضافت "توصيات CDC المحدثة للعزل وتوازن الحجر الصحى بناء على ما نعرفه عن انتشار الفيروس والحماية التى يوفرها التطعيم والجرعات المعززة. تضمن هذه التحديثات أن يتمكن الأشخاص من مواصلة حياتهم اليومية بأمان".

وتابعت "الوقاية هي أفضل خيار لنا: الحصول على التطعيم ، والحصول على جرعات معززة ، وارتداء قناع في الأماكن الداخلية العامة في مناطق انتقال المجتمع بشكل كبير وعالي، وإجراء اختبار كورونا".



