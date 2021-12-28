وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و406 آلاف و525 حالة.