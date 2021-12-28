166 مشروعًا فى محافظة سوهاج بـ7.55 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

تعكف الدولة حالياعلى تنفيذ 166 مشروعا في محافظة سوهاج بتكلفة 7 مليارات و55 مليون جنيه ضمن مشروعات حياة كريمة بجميع مراكز ومدن المحافظة فى 9 قطاعات مختلفة، وهي: «التعليم، الري، الشباب والرياضة، المجتمعات العمرانية الجديدة، الطرق والكباري، الإسكان، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الصحة»

ويشير توزيع المشروعات إلى ما يلي:

قطاع التعليم تجرى الآن تنفيذ 53 مدرسة تضم 623 فصلا، بتكلفة 240.7 مليون جنيه

قطاع الرى يتم إنشاء عدد 19 مشروع صرف مغطى وكبارى أعلى الترع بتكلفة 163.5 مليون جنيه.

قطاع الشباب والرياضة، يتم إنشاء ملاعب نجيل صناعى ومبان إدارية بتكلفة 32.7 مليون جنيه.

المجتمعات العمرانية الجديدة، جار تنفيذ 26 مشروعا بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، و12 مشروعا بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة 277.6 مليون جنيه.

قطاع الطرق والكبارى جار إنشاء طرق بطول 214 كيلومترا، وإنشاء عدد 5 كبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

قطاع الإسكان جار إنشاء 29 عمارة إسكان شباب بتكلفة 46 مليون جنيه.

قطاع الكهرباء والطاقة، جار إنشاء 39 مشروعا بتكلفة 24.4 مليون جنيه.

فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتم إنشاء 9 محطات مياه شرب بتكلفة 1.02 مليار جنيه، وإنشاء 30 محطة صرف بتكلفة 2.155 مليار جنيه.