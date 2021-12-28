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نواب لوزير التربية والتعليم: "السرعة فى التطوير قد تؤدى لسقوط الكثير فى الطريق"

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:46 م
نواب لوزير التربية والتعليم: "السرعة فى التطوير قد تؤدى لسقوط الكثير فى الطريق" مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، مطالبات نيابية بالتدخل السريع لحل مشكلة نقص المعلمين علي مستوي الجمهورية مع التدرج في تطوير العملية التعليمية.
 
بداية أكد النائب لطفي شحاته، عضو مجلس النواب، اهتمام كل بيت مصر بتعليم أولادة حتي أنه قد ينتج عن ذلك أن يبيع هدومه علي حد قوله، لافتاً إلي أن مساندة الجميع لعملية تطوير العملية التعليمية لكن السرعة فيها سيؤثر علي سقوط الكثير في الطريق لاسيما في العزب والكفور، قائلاً : "في ناس هتقع في الطريق مننا لو زرت المدارس في العزب هتلاقي الصف فيه 88 طالب، وبعض الأهل عندما يجدوا ابنائهم غير نافعين، هيطلعه يشتغل أي حاجة".  
 
وأشار شحاتة، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يقوم بالتطوير فأنه يعمل علي أجزاء تباعا وليس مصر كلها مرة واحدة.
 
فيما شدد النائب إيهاب عبد العظيم علي أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه العملية التعليمية وفي مقدمتها عجز المعلمين، لاسيما في محافظة بني سويف، مشيرا إلي أنه تقدم منذ سنوات بطلب لضم العاملين علي الصناديق الخاصة علي الموازنة العامة. 
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