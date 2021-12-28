معاون محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات"حياة كريمة" بقرية بنى عدى

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، محمد جبر معاون المحافظ_منسق عام المبادرة ببنى سويف سير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير القرى،والذى يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، وذلك بحضور المهندس حسين أحمد باحث بمركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء والدكتور علاء سعيد مسؤل المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة والأستاذة هالة سيد عبد المقصود منسق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف.

وتابع معاون محافظ بنى سويف،سير العمل فى بعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى الوحدة المحلية لبنى عدي، فى العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية ،مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتى ضمن توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

كما تضمنت الزيارة عقد لقاء مع الأهالى ضمن فعاليات المبادرة التوعوية التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ،وتستهدف بناء الوعى وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدى المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى ناصر وببا، حيث تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التى تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسى لتطوير قرى الريف المصرى الذى سينقل الريف إلى مستوى غير معهود فى مستوى جودة المرافق والخدمات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزى ببا وناصر،فى المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ،الكهرباء ،الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.